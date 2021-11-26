Iğdır ile Ağrı'da uçak seferlerine kar ve sis engeli

Haberler - Iğdır Haberleri Anadolu Ajansı 26.11.2021 - 14:52
Iğdır Haberleri - Anadolu Ajansı, Iğdır genelinde etkili olan kar yağışı ve sis, Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı'ndaki uçak seferlerini aksattı.
Kentten Ankara ve İstanbul'a yapılması planlanan 2 uçak seferi, olumsuz hava koşulları dolayısıyla iptal oldu.
Kar ve sis yüzünden Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı'ndaki 2 uçak seferi de yapılamadı.
Öte yandan yoğun sisin etkili olduğu Ağrı Dağı eteklerindeki Pamuk Geçidi ile Iğdır-Ağrı ve Iğdır-Kars kara yollarında ulaşım güçlükle sağlanıyor.
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