Iğdır'da çöp aracının çarptığı kadın hayatını kaybetti

Kazaya karışan çöp kamyonunun sürücüsü Nihat Ataman ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Selcan Aras'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Aras'ın cenazesi, cenaze aracıyla Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayın ardından bölgeye gelen kadının yakınları sinir krizi geçirdi.

