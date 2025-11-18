Iğdır'da çöp aracının çarptığı kadın hayatını kaybetti
18.11.2025 14:17
İHA
Iğdır Belediyesine ait çöp aracının çarptığı kadın olay yerinde hayatını kaybetti.
Kaza, Iğdır merkez 14 Kasım Mahallesi Mehtap Caddesi'nde bugün saat öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Selcan Aras isimli kadın karşıya geçmek isterken Nihat Ataman'ın kullandığı Iğdır Belediyesine ait çöp toplama aracının altında kaldı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Selcan Aras'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Aras'ın cenazesi, cenaze aracıyla Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayın ardından bölgeye gelen kadının yakınları sinir krizi geçirdi.
Kazaya karışan çöp kamyonunun sürücüsü Nihat Ataman ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.
