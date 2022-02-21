Iğdır'da eşinin bıçakla yaraladığı kadının tedavisi sürüyor.

Iğdır Haberleri - Anadolu Ajansı, Iğdır'da eşi tarafından bıçaklanan Güneş B'nin sevk edildiği Kars'taki hastanede tedavisi sürüyor.



Iğdır 14 Kasım Mahallesi'nde ikamet eden ve 19 Şubat'ta eşi Mikail B. tarafından bıçaklanarak yaralanan Güneş B, hastanede gazetecilere yaptığı açıklamada, kocasıyla kahvaltı sırasında tartıştıklarını söyledi.



Eşinin saat 03.00'te kalkıp kahvaltı istediğini anlatan şiddet mağduru kadın, şunları dile getirdi:



"Ben de 'Bu saatte kahvaltı mı olur? Çocukları rahatsız etme.' dedim. 'Seni keseceğim, öldüreceğim.' diye tehdit etti. Kapıyı üstüme kilitledi, tartışma saat 07.00'ye kadar içeride devam etti, sonra çocuklar araya girdi. Daha sonra bahçeye kaçtım, kayınpederim ve kaynım araya girdi. O da babasının evine kaçarak bıçağı aldı, 3-4 defa sırtımdan vurdu, bıçak akciğerime geldi. 6 çocuk annesiyim, perişan oldum."



Güneş B, kadına yönelik şiddetin sona ermesini isteyerek, "Kadın şiddetine yeter artık, kadın erkeğe emanettir. Adalet yerini bulsun. Devletimizden maddi ve manevi yardımcı olmasını istiyorum. 6 çocuğum var, okula gidiyorlar. Bugüne kadar çocuklarım için her şeye katlandım, 17 yıldır evliyiz, sonuç buraya geldi. Çok şiddet gördüm ama çalıştım, çocuklarıma baktım, şimdi de ben perişan oldum, gidecek yerim yok." diye konuştu.



Mikail B, olay sonrası Iğdır polisince yakalanmış ve çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.