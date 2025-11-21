Iğdır'da liselilerin kavgası kanlı bitti
21.11.2025 13:26
DHA
Iğdır'da lise öğrencileri arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda bir öğrenci yaralandı.
Iğdır'da 14 Kasım Mahallesi'ndeki Şehit Emin Güner Anadolu İmam Hatip Lisesi yakınlarında 19 Kasım tarihinde iddiaya göre; okul öğrencileri Y.R. ile İ.K. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın ardından İ.K., ağabeylerini çağırdı. Bu kez çıkan tartışmada İ.K.'nin ağabeyi M.K. (18), lise öğrencisi Y.R.'yi bıçakla iki yerinden yaraladı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı öğrencinin bilincinin açık olduğu belirtildi. Polis, kaçan M.K.'yi yakalamak için çalışma başlattı.
