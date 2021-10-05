Iğdır'da silahla vurulan motosikletli yaralandı

Iğdır Haberleri Anadolu Ajansı 05.10.2021 - 15:11
Iğdır Haberleri - Anadolu Ajansı, Halfeli Caddesi'nde motosikletiyle ilerleyen Mustafa Sefa'ya, motosikletli 2 kişi silahla ateş açtı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Bacağından yaralandığı öğrenilen Sefa, ambulansla Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
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