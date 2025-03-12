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Iğdır'da silahlı kavga: 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı (Iğdır Haberleri)

Iğdır'da bir köyde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Iğdır'da silahlı kavga: 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Karakoyunlu ilçesine bağlı Mürşitali köyünde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Silahların da kullanıldığı kavgada Şevket B, Azat B, Fırat M. ve Mehmet M. yaralandı. İhbar üzerine köye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan silahla vurulan Şevket B. (67) hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekiplerince köyde yoğun güvenlik önlemleri alındı.


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