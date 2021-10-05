Iğdır'da sosyolog, silahlı saldırıda ayağından yaralandı

Iğdır Haberleri DHA 05.10.2021 - 12:39
Iğdır Haberleri - DHA,
Halfeli Caddesi'nde motosikletle iş yerine giden evli 1 çocuk babası Mustafa Sefa, arkasından gelen başka bir motosikletteki 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı.
Saldırganlar kaçarken, ayağından aldığı kurşunla yaralanan Sefa, çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olay yerinde inceleme yapan polis, çevredeki mobese ve iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini izleyen polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
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