Iğdır'da yol kenarında 1 kilogram eroin bulundu

Haberler - Iğdır Haberleri Anadolu Ajansı 11.02.2022 - 09:12
Iğdır Haberleri - Anadolu Ajansı, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Karakoyunlu ilçesi ile Aralık ilçesi arasındaki kara yolun kenarında bulunan ve içi molozlarla dolu çuvalların içinde arama yapıldı.
Aramada, çuvallardan birinin içine gizlenmiş 1 kilogram eroin ele geçirildi.
Uyuşturucuyu saklayan şüpheli veya şüphelilerin bulunması için çalışma başlatıldı.
Iğdır Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Iğdır Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.