Iğdır'daki kaçakçılık operasyonlarında 8 kişi tutuklandı

Iğdır Haberleri - Anadolu Ajansı,

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerince, kentte kaçakçılığın önlenmesi amacıyla yapılan 15 günlük çalışmada 49 kişi hakkında işlem yapıldı.



Gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 8 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



Operasyonlarda kaçak 250 şişe parfüm, 39 litre etil alkol, 39 kilogram çay, 74 bin 200 makaron, 6 bin 368 paket sigara, 9 şişe kaçak içki, 17,8 kilogram nargile tütünü ve bir tabanca ele geçirildi.



