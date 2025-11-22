Tartıştığı kişiyi av tüfeğiyle vurup öldürdü
22.11.2025 15:33
Öldürülen Gökberk Şahin
DHA
Iğdır'da bir kişi, tartıştığı Gökberk Şahin'i av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Katil zanlısı gözaltına alındı.
Iğdır'da Melekli beldesinde saat 03.00 sıralarında, Vahdet E. ile Gökberk Şahin arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.
Vahdet E., evinden getirdiği av tüfeğiyle Gökberk Şahin'e ateş etti. Şahin, olay yerinde hayatını kaybetti.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, Vahdet E.’yi yakalayıp gözaltına aldı.
Gökberk Şahin'in cenazesi ise otopsi yapılmak üzere Iğdır Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
YASAL UYARI
IĞDIR Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. IĞDIR Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.