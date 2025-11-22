Tartıştığı kişiyi av tüfeğiyle vurup öldürdü

Gökberk Şahin'in cenazesi ise otopsi yapılmak üzere Iğdır Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Iğdır 'da Melekli beldesinde saat 03.00 sıralarında, Vahdet E. ile Gökberk Şahin arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

YASAL UYARI

IĞDIR Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. IĞDIR Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.