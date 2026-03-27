''Tehdide yakın'' kategorisinde yer alıyor. Iğdır’da görüntülendi
27.03.2026 11:13
Iğdır’da nesli tükenme tehlikesi altındaki kara akbaba görüntülendi.
Coğrafi şartları ve iklim koşulları nedeniyle birçok yaban hayvanına ev sahipliği yapan Iğdır, kuşların da önemli uğrak noktaları arasında yer alıyor.
Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği tarafından kırmızı listesinde “tehdide yakın” kategorisinde bulunan kara akbaba da (Aegypius monachus) Iğdır'da nadir görülebilen kuşlar arasında bulunuyor.
Kanat açıklığı yaklaşık 3 metreye, ağırlığı ise 12 kilograma kadar ulaşabilen kara akbaba, Ağrı Dağı'nın eteklerindeki Karasu Sulak Alanı'nda kayıt altına alındı.
Genellikle uçurum kıyılarını tercih eden kuş türü, yüksek dağlarda yuvalanıyor.
Alanda şu ana kadar kayda alınan 209 kuş türünden biri olan kara akbaba, basın mensupları tarafından doğal ortamında görüntülendi.
