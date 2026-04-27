Iğdır'da dehşet evi: İki kişinin cesedi bulundu

Iğdır 'da bir evde bir kadın ile adamın cansız bedenleri bulundu.

Olay, dün gece Bağlar Mahallesi Güzide Caddesi'nde meydana geldi. Beş katlı binadan silah sesi geldiği ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Binanın üçüncü katındaki daireye giren ekipler, bir kadın ile bir erkeği kanlar içinde buldu.

Yapılan kontrolde, her iki kişinin de de silahla vurulduğu ve yaşamını yitirdiği belirlendi.

ÖLENLERDEN BİRİ AZERBAYCAN UYRUKLU

Polis, ölenlerin Azerbaycan uyruklu Maise Bayramova ile Ali Mamak olduğunu tespit etti.

Bayramova ve Mamak’ın cenazeleri, Iğdır Dr. Nevruz Eren Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.