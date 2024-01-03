Iğdır'da otomobil ile TIR kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

Kaza, Konaklı Mahallesi Iğdır-Doğubayazıt yolu Galericiler sitesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, içinde güvenlik güçlerin olduğu 34 MSY 38 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeritte gelen 34 ABE 520 plakalı TIR ile çarpıştı.



TIR sürücüsünün karşıda gelen aracı görmesi ile hızını kesmesi muhtemel faciayı da önledi. Çarpışma sonucu otomobilin hava yastıkları açılırken araç hurdaya döndü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri, itfaiye ve polis sevk edildi.



Otomobil içinde bulunan Suat Ç., Oruç E. ve Ertaş C. çeşitli yerlerinde yaralandı. Yaralılar, Iğdır Dr. Nevruz Erez Devlet Hastanesine kaldırıldılar.



Yaralıların durumların iyi olduğu takip amacıyla hastanede tutuldukları öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.