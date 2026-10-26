İki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Olay, akşam saatlerinde Sur ilçesi Çarıklı Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma, büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada tabancadan açılan ateş sonucu M.U., her iki bacağından vurularak yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesinin ardından Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.U., durumunun ağır olması üzerine Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edilerek tedaviye alındı.

Polis, olaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.