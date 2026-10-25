Türk Telekom COP31 Banner
00GÜN
00SAAT
00DAKİKA
00SANİYE
NTV

İki gündür kayıptı, cansız bedeni nehirde bulundu

25.10.2026 14:10

İki gündür kayıptı, cansız bedeni nehirde bulundu
IHA

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
Google'da NTV'yi tercih et

Adana'da iki gündür kayıp olarak aranan 48 yaşındaki Mustafa Akel’in Seyhan Nehri’nde cansız bedenine ulaşıldı.

Olay, Yüreğir ilçesi Kuvayi Milliye Parkı kıyısı Seyhan Nehri’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çevredeki vatandaşlar nehir yüzeyinde hareketsiz yatan bir kişiyi fark ederek durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

 

 İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, sudan çıkarılan kişinin 2 gündür kendisinden haber alınamayan ve sokaklarda yaşadığı öğrenilen Mustafa Akel (48) olduğunu belirledi. 

 

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Akel’in hayatını kaybettiği tespit edildi. 

 

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Akel’in cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

 

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Sosyal Medya'da Takip Et
X.com
Facebook
Instagram
NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun
Google Play
App Store
App Gallery