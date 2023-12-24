İnşaat demiri yüklü TIR kaydı (Trafik durma noktasına geldi)

Kaza, Afyonkarahisar-Ankara karayolunun 45. Kilometresinde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen inşaat demiri yüklü TIR sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.
Kayan TIR ardından yol kenarındaki refüje girerek durabildi. Kaza esnasında tırın dorsesinde bulunan yaklaşık ağırlığı 28 tonu bulan inşaat demirleri kayarak TIR'ın kupasını parçaladı.
Kazayı sürücü şans eseri yara almadan atlattı. Olay sonrası bölgeye jandarma ekipleri sevk edilirken, kazadan dolayı karayolunun bir yönünde trafik durma noktasına geldi.
TIR'ın vinç yardımıyla olay yerinden kaldırılmasının ardından yoldaki trafik normale döndü.
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