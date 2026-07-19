İnşaat işçisi kazara arkadaşını silahla öldürdü
19.07.2026 17:45
Arkadaşının elindeki tabanca ateş aldı, 20 yaşındaki kişi öldü.
Düzce'de arkadaşının elindeki tabancanın ateş alması sonucu vurulduğu inşaat işçisi hayatını kaybetti.
Düzce'de merkeze bağlı Karaca Mahallesi Volkan Sokak'ta iddiaya göre; inşaat işçilerinin kaldığı evde, M.C.U.'nun elindeki tabanca ateş aldı. Tabancadan çıkan mermi, yanında bulunan Yunus Salih Keserci'ye isabet etti.
İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Keserci'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.
M.C.U. polis ekiplerince gözaltına alınırken, Yunus Salih Keserci'nin cansız bedeni, otopsi için Düzce Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.