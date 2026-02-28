İnşaatın 5'inci katından düşüp yaralandı

Cumhuriyet Mahallesi kışlabucağı Caddesi üzerindeki bir inşaatta kaza yaşandı.

İnşaatta çalışan Mustafa E. isimli işçi, henüz belirlenemeyen bir nedenle 5'inci kattan toprak zemine düştü.

Kazayı gören diğer çalışanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı işçiye ilk müdahale, olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Ağır yaralanan Mustafa E., ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Buradaki ilk tedavisinin ardından durumu ciddiyetini koruyan işçi, ileri tetkik ve tedavi amacıyla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.