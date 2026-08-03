İntihar etmek için çıktığı çatıdan "Karpuz keselim gel" sözüyle indi

Olay, Antakya ilçesi Gülderen Mahallesi'nde yaşandı. Gülderen Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören A.Z. intihar etmek için hastanenin çatısına çıktı. Yaklaşık 12 metre yükseklikteki çatıda olan A.Z'yi fark eden akrabaları ve ekipler, ikna etmeye çalıştılar.

"Bütün gazeteciler gelsin" diyerek intihara kalkışan A.Z'ye bir akrabası "Karpuz var, karpuz keselim gel." diyerek ikna etmeye çalıştı. Bir süre sonra ikna olan A.Z. çatıdan indirilerek kontrol amaçlı hastanenin servisine alındı.

A.Z.'nin akli dengesi yerinde olmadığı öğrenildi.