İş yerinde çıkan yangın 3 katlı binaya sıçradı

Yangın , Körfez ilçesi Barbaros Mahallesi Zirve Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın alt katındaki iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, depo olarak kullanılan iş yerinde spiral taşla kesim yapıldığı sırada çıkan kıvılcımlar yangına neden oldu.

Yangını fark eden vatandaşlar, yangın tüpü ve hortumla alevlere müdahale etmeye çalıştı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, binanın dış cephesinde ve çatısında hasar oluştu.

Yangın anında binada bulunan 2 kişi, tedbir amacıyla sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Yangın nedeniyle depo olarak kullanılan iş yerinde ve 3 katlı binada hasar meydana gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.