İş yerinde çıkan yangın söndürüldü
08.08.2026 16:41
IHA
Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde Oruçreis mahallesinde bulunan Keresteciler sitesindeki bir iş yerinde yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince yapılan çalışmalarda yangın, kısa sürede büyümeden söndürüldü.
Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.