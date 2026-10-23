İşçi servis minibüsü şarampole devrildi. 6 yaralı
23.10.2026 10:48
Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.
Konya'nın Kulu ilçesinde işçi servis minibüsünün şarampole devrildiği kazada 6 kişi yaralandı.
Kaza, saat 07.00 sıralarında, Canımana Mahallesi yolunda meydana geldi. Mahalleye parke taşı döşemeye giden işçileri taşıyan Halil Turan (33) yönetimindeki 42 ARU 050 plakalı minibüs, şarampole devrildi.
Sürücü Halil Turan, işçiler Abbas Işık (21), Mehmet Karacar (45), Ömer Turan (23), Alpay Demirci (18) ve Savaş Akilli (29) yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kulu Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.