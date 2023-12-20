İşçilerin kullandığı konteyner yandı

Olay, Lüleburgaz'ın Büyükkarıştıran beldesinde inşaat işçilerinin kullandığı konteynerde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir sebepten çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Durumu gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı merkezine haber verdi.



İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale etti. Ekiplerin müdahalesi neticesinde yangın söndürülürken, konteynerde kimsenin olmaması rahat bir nefes aldırttı. Jandarma, yangınla ilgili inceleme başlattı.