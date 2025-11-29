Emekli öğretmenin şüpheli ölümü
29.11.2025 15:50
Son Güncelleme: 29.11.2025 15:50
DHA
Isparta'nın Eğirdir ilçesinde emekli öğretmen Emine Ersöz, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.
Isparta'nın Eğirdir ilçesi Yazla Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan Emine Ersöz'den (59) uzun süre haber alamayan ev sahibi, dün akşam saatlerinde durumdan şüphelenerek emekli öğretmenin yakınlarına haber verdi.
Eve gelen kişiler, kapıyı açtığında Emine Ersöz'ü hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine polis ve sağlık ekibi olay yerine sevk edildi.
Sağlık ekibinin yaptığı incelemede Ersöz'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Emekli öğretmenin kronik tansiyon, kalp ve şeker hastası olduğu öğrenildi.
Ersöz'ün cenazesi otopsi için Eğirdir Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
