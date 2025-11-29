Emekli öğretmenin şüpheli ölümü

Ersöz'ün cenazesi otopsi için Eğirdir Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Sağlık ekibinin yaptığı incelemede Ersöz'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Emekli öğretmenin kronik tansiyon, kalp ve şeker hastası olduğu öğrenildi.

Eve gelen kişiler, kapıyı açtığında Emine Ersöz'ü hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine polis ve sağlık ekibi olay yerine sevk edildi.

YASAL UYARI

EĞIRDIR Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. EĞIRDIR Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.