Isparta'da komşuların gürültü tartışması cinayetle bitti

Isparta 'nın Hamam Mahallesi’nde dün gece saat 23.30 sıralarında meydana gelen olayda, N.Y. ile komşuları piyanist Çilem Çağlar ve annesi Yüksel Uçar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine N.Y., yanında bulunan bıçakla anne ile kızını yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı anne ve kızı, ambulansla Eğirdir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yüksel Uçar, burada doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Durumu ağır olan Çilem Çağlar ise tedavisinin sürdürülmesi amacıyla Isparta'ya sevk edildi.

Polis, şüpheli N.Y.'yi yakalayıp, gözaltına aldı. N.Y. ilk ifadesinde, gürültü nedeniyle Çilem Çağlar ve Yüksel Uçar ile tartıştıklarını, ardından bıçakladığını söyledi.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.