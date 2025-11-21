Isparta'da tarihi eseri çalıp tahrip eden muhtar tutuklandı
21.11.2025 10:52
DHA
Isparta'nın Yalvaç ilçesinde, bir evin duvarında bulunan tarihi eser niteliğindeki taşı çalıp tahrip ettiği iddiasıyla gözaltına alınan köy muhtarı T.K. tutuklandı.
Isparta'nın Yalvaç ilçesi Kurusarı köyünde muhtar T.K. ile 2 kişi hakkında, evin duvarındaki tarihi eser niteliğindeki taşı çalıp tahrip ettikleri gerekçesiyle Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “Nitelikli hırsızlık” ve “Tarihi eseri tahrip etme” suçlarından soruşturma başlatıldı.
Dün düzenlenen operasyonda gözaltına alınan muhtar T.K. savcılıktaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı. Diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Söz konusu taş, tahrip edilmiş şekilde ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.
YASAL UYARI
YALVAÇ Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. YALVAÇ Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.