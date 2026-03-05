Eşini yardım ederken uçurumdan düşen kadın öldü

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Isparta 'nın Eğirdir ilçesinde Uğur Ç. (38) ile ona yardım eden eşi Ayşe Ç. (34), yol kenarında iş makinesinin lastiğini değiştirdikleri sırada lastikte basınç kaynaklı patlama meydana geldi.

YASAL UYARI

ISPARTA Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. ISPARTA Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.