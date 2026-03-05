Eşini yardım ederken uçurumdan düşen kadın öldü
05.03.2026 23:13
Isparta'da eşine yardım ederken lastiğin patlaması sonucu uçuruma savrulan kadın öldü.
Isparta'da iş makinesinin lastiğini değiştiren eşine yardım ederken uçurumdan düşen kadın yaşamını yitirdi.
Isparta'nın Eğirdir ilçesinde Uğur Ç. (38) ile ona yardım eden eşi Ayşe Ç. (34), yol kenarında iş makinesinin lastiğini değiştirdikleri sırada lastikte basınç kaynaklı patlama meydana geldi.
Ayşe Ç, yerinden çıkan lastiğin çarpması sonucu uçuruma savruldu.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, uçuruma düşen kadının yaşamını yitirdiği belirlendi.
YASAL UYARI
ISPARTA Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. ISPARTA Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.