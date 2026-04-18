Firari hükümlü Isparta'da yakalandı
18.04.2026 16:28
12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi, Isparta'da polis ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Isparta İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, arananların yakalanması amacıyla yeni operasyonlar düzenledi.
Yürütülen çalışmalarda ’uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti’ suçundan hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
