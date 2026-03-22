Isparta-Antalya Karayolu'nda feci kaza. 2 ölü, 4 yaralı
22.03.2026 19:21
Son Güncelleme: 22.03.2026 19:30
Kazada araçlardan biri hurdaya döndü.
Isparta-Antalya Karayolu’nda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı. Kazada ölen nişanlı çiftin evlilik hazırlıkları yaptığı öğrenildi.
Kaza, saat 15.30 sıralarında Isparta-Antalya karayolu Ağlasun Kavşağı'nda meydana geldi, Edinilen bilgilere göre, Mustafa Kılıç idaresindeki 15 AEA 416 otomobil ile A.E.B.'nin (26) kullandığı 32 ABE 850 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.
Kazada sürücü Mustafa Kılıç ile yanında yolcu olarak bulunan nişanlısı Gizem Ateş olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer sürücü A.E.B. ile araçta yolcu olarak bulunan 3 kişi ise hafif şekilde yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Öte yandan kazada hayatını kaybeden Mustafa Kılıç ile Gizem Ateş'in yaklaşık 1,5 ay önce nişanlandıkları ve Isparta'dan yaptıkları alışverişin ardından memleketleri Ağlasun'a dönerken kazanın meydana geldiği öğrenildi.
Kazada hayatını kaybeden Mustafa Kılıç'ın ağabeyi de gözyaşlarına boğularak, "Biz sizi daha dün nişanladık, ben şimdi anneme babama ne söylerim?" dedi. Mustafa Kılıç ile Gizem Ateş'in cenazeleri Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
