Isparta'da 10 bin kullanımlık sentetik uyuşturucu ele geçirildi
08.07.2026 12:20
Operasyon sonucu 1 kişi tutuklandı.
Gönen'de jandarmanın düzenlediği operasyonda yaklaşık 10 bin kullanımlık sentetik kannabinoid ve 5 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Isparta'nın Gönen ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda kağıda emdirilmiş 10 bin kullanımlık sentetik kannabinoid ile 5 gram esrar ele geçirilirken, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yürütülen istihbari çalışmalar kapsamında, 7 Temmuz tarihinde Gönen ilçesinde operasyon düzenlendi.
Operasyonda 1 şüpheli yakalanırken, yapılan aramalarda kağıda emdirilmiş yaklaşık 10 bin kullanımlık sentetik kannabinoid ile 5 gram esrar ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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