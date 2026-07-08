Isparta'da 10 bin kullanımlık sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Gönen'de jandarmanın düzenlediği operasyonda yaklaşık 10 bin kullanımlık sentetik kannabinoid ve 5 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Operasyonda 1 şüpheli yakalanırken, yapılan aramalarda kağıda emdirilmiş yaklaşık 10 bin kullanımlık sentetik kannabinoid ile 5 gram esrar ele geçirildi.

Isparta'nın Gönen ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda kağıda emdirilmiş 10 bin kullanımlık sentetik kannabinoid ile 5 gram esrar ele geçirilirken, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

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