Isparta'da 24 saatlik denetimde 9 kişi yakalandı

Isparta'da polis ekiplerince yapılan uygulamalarda birçok kişinin sorgulandığı denetimlerde silahlar ele geçirildi. Aranan 9 kişi gözaltına alındı.

Trafik ekiplerinin kontrollerinde ise bin 371 araç denetlendi.

Yapılan uygulamalarda toplam 2 bin 211 kişi sorgulandı. Çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Denetimler sırasında 1 adet tüfek ve 2 adet tabanca ele geçirildi.

