Isparta'da 24 saatlik denetimde 9 kişi yakalandı
28.11.2025 15:11
İHA
Isparta'da polis ekiplerince yapılan uygulamalarda birçok kişinin sorgulandığı denetimlerde silahlar ele geçirildi. Aranan 9 kişi gözaltına alındı.
Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Isparta genelinde son 24 saat içinde huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla geniş çaplı denetimler gerçekleştirdi.
Yapılan uygulamalarda toplam 2 bin 211 kişi sorgulandı. Çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Denetimler sırasında 1 adet tüfek ve 2 adet tabanca ele geçirildi.
Trafik ekiplerinin kontrollerinde ise bin 371 araç denetlendi.
