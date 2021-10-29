Isparta'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

Isparta Haberleri - Anadolu Ajansı, Hükümet Caddesi'nde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Vali Ömer Seymenoğlu, törende yaptığı konuşmada, "Şüphesiz ki Cumhuriyet meşalesi geleceğimizin teminatı çocuklarımız ve gençlerimiz sayesinde sonsuza kadar yanacak ve taşınacaktır." ifadesini kullandı. Program, tören geçidiyle sona erdi.





