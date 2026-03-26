Isparta'da akran zorbalığı. "Seni bugün dövesim var"
26.03.2026 20:53
Ortaokul öğrencisi akranını saçından tutup yere yatırdı, kafasına ayağıyla bastı.
Isparta'da ortaokul öğrencisi, başka bir kız öğrenciyi darbetti. O anlar arkadaşları tarafından sosyal medyada paylaşıldı.
Isparta'da ortaokul öğrencisi G.N.K., yolda yürüyen bir başka kız öğrenci B.S.'yi darbetmeye başladı.
G.N.K., "Seni bugün çok dövesim var. Böyle saçından tutup duvardan duvara vurasım var" diyerek tehditlerde bulundu.
Bir süre sonra B.S.'yi yere yatıran G.N.K., B.S.'nin kafasına ayağıyla basarak, "Seni böyle yerlerde böcek gibi ezerim" sözleriyle şiddetine devam etti. Darp olayı kızın arkadaşları tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildikten sonra sosyal medyaya yüklendi. Yoldan geçenler ise olayı sadece izlemekle yetindi.
Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından aile şikayetçi oldu. İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube birimlerince aynı gün olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.
