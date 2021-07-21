Isparta'da bir iş yerine silahlı saldırı

Isparta Haberleri 21.07.2021 - 21:10
Isparta'da Yeni Sanayi Sitesi'nde oto ekspertizliği yapan bir esnaf, iş yerine geldiğinde camlarının kırık olduğunu görünce durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları incelemede yerde boş 4 kovan ve çok sayıda saçma izi tespit etti. Ekipler, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.
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