Isparta'da bir iş yerine silahlı saldırı (Isparta Haberleri)

Isparta'da bir işyerine kimliği belirsiz kişi veya kişilerce pompalı tüfekle ateş açıldı.

Isparta Haberleri 21.07.2021 - 21:10

Isparta'da bir iş yerine silahlı saldırı

Isparta'da Yeni Sanayi Sitesi'nde oto ekspertizliği yapan bir esnaf, iş yerine geldiğinde camlarının kırık olduğunu görünce durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları incelemede yerde boş 4 kovan ve çok sayıda saçma izi tespit etti. Ekipler, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

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