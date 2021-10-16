Isparta'da Bizans ve Osmanlı dönemine ait tarihi eser ele geçirildi

Haberler - Isparta Haberleri Anadolu Ajansı 16.10.2021 - 23:22
Isparta Haberleri - Anadolu Ajansı, Körükler köyü Hüyük tepesi mevkisinde kaçak kazı ihbarını üzerine Yalvaç İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, harekete geçti.
Operasyonda, Osmanlı dönemine ait mühür, Bizans dönemine ait kolye ve kazıda kullanılan dedektör ile iş makinesi ele geçirildi.
Ekipler, M.S, R.A, H.S, R.B, İ.A, A.A, M.E.P, Ö.T'yi gözaltına aldı.
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