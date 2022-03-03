Isparta'da devrilen kar küreme aracındaki 2 kişi yaralandı

Haberler - Isparta Haberleri Anadolu Ajansı 03.03.2022 - 16:52
Isparta Haberleri - Anadolu Ajansı,
M.D'nin kullandığı 06 DF 5132 plakalı kar küreme aracı, İleyda köyünde devrildi.
Kazada sürücü ile yanındaki İ.Ö. yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Uluborlu Devlet Hastanesine kaldırdığı yaralılar, burada yapılan ilk müdahalenin adından Isparta Şehir Hastanesine sevk edildi.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
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