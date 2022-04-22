Isparta'da dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı

Haberler - Isparta Haberleri Anadolu Ajansı 22.04.2022 - 14:44
Isparta Haberleri - Anadolu Ajansı,
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ünlü film yapım şirketleri ve ajansların ismini kullanarak "dizilerde ve filmlerde rol alacaksınız" vaadiyle vatandaşları dolandırdıkları iddia edilen kişileri yakalamak için çalışma başlattı.
Ekipler, Isparta, Ankara, İstanbul ve İzmir'de düzenlediği operasyonla 5 şüpheliyi gözaltına aldı.
Sahte fotoğraf ve video çekimi de yaptıkları tespit edilen şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda birçok post cihazı, dijital materyaller ve belgeler ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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