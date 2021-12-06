Isparta'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü (Isparta Haberleri)

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Haberler - Isparta Haberleri Anadolu Ajansı 06.12.2021 - 12:27

Isparta'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü

Haberleri - Anadolu Ajansı, Zeki Gökkaya'nın (78) kullandığı 32 ABC 04 plakalı otomobil, Yalvaç-Özgüney kara yolunda, Ömer Çayır (74) idaresindeki 34 ABF 949 plakalı otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, otomobillerdeki Emine Gökkaya (54) ile Gülümser Çayır (59), hayatını kaybetti.

Yaralanan sürücüler ise ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

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