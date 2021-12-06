Isparta'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü

Haberler - Isparta Haberleri Anadolu Ajansı 06.12.2021 - 12:27
Isparta Haberleri - Anadolu Ajansı, Zeki Gökkaya'nın (78) kullandığı 32 ABC 04 plakalı otomobil, Yalvaç-Özgüney kara yolunda, Ömer Çayır (74) idaresindeki 34 ABF 949 plakalı otomobille çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, otomobillerdeki Emine Gökkaya (54) ile Gülümser Çayır (59), hayatını kaybetti.
Yaralanan sürücüler ise ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Isparta Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Isparta Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.