Isparta'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
11.04.2026 11:25
Kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.
Isparta'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi, polis ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi.
Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında operasyon gerçekleştirdi.
Yapılan çalışmalarda bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan hakkında 21 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.
Yakalanan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
YASAL UYARI
ISPARTA Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. ISPARTA Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.