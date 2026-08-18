Isparta'da kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı, sürücü hayatını kaybetti

Kaza nedeniyle kara yolu bir süre trafiğe kapatılırken, araçlar alternatif güzergaha yönlendirildi. Savcının incelemesinin ardından Gökmen'in cenazesi otopsi için Isparta Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayı fark eden jandarma personelinin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarılan Gökmen'in hayatını kaybettiği belirlendi.

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