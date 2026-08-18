Isparta'da kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı, sürücü hayatını kaybetti
18.08.2026 09:49
Kontrolden çıkan araç bariyere saplandı.
Isparta'da kontrolden çıkarak çelik bariyerlere çarpan otomobil ikiye bölündü. 34 yaşındaki sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.
Kaza, saat 05.30 sıralarında İl Jandarma Komutanlığı karşısındaki Miryokefalon Kavşağı alt geçidinde meydana geldi. Kent merkezine ilerleyen Metin Gökmen yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkarak alt geçidi ayıran bariyerlere çarptı.
Otomobilin farları ve aküsünün yaklaşık 150 metre ileriye savrulduğu belirtildi.
Kazayı fark eden jandarma personelinin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarılan Gökmen'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Kaza nedeniyle kara yolu bir süre trafiğe kapatılırken, araçlar alternatif güzergaha yönlendirildi. Savcının incelemesinin ardından Gökmen'in cenazesi otopsi için Isparta Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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