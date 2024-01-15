Isparta'da tamir ettiği çatıdan düşen kişi öldü

Gülistan Mahallesi'ndeki 3 katlı binada yaşayan Rıdvan Kurtete (36), tamir etmek için binanın çatısına çıktı.
Ayağının kayması sonucu çatından yere düşen Kurtete, 112 Acil Sağlık ekibince Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kurtete, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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