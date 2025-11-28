Isparta'da uyuşturucu suçundan aranan 3 kişi yakalandı

Isparta'da İl Emniyet Müdürlüğünce geçtiğimiz gün yapılan uyuşturucu kullanımı ve ticaretiyle mücadele kapsamında çalışmalar yapıldı.

Yapılan çalışmalarda "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti" suçundan 8 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçlarından hapis cezaları bulunan 2 kişi yakalandı.

İşlemleri tamamlanan 3 şüpheli, cezaevine sevk edildi.