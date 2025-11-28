Isparta'da uyuşturucu suçundan aranan 3 kişi yakalandı
28.11.2025 15:15
İHA
Isparta'da poliş ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda uyuşturucu madde ticareti ve kullanma suçlarından kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 3 şahıs yakalandı.
Isparta'da İl Emniyet Müdürlüğünce geçtiğimiz gün yapılan uyuşturucu kullanımı ve ticaretiyle mücadele kapsamında çalışmalar yapıldı.
Yapılan çalışmalarda "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti" suçundan 8 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçlarından hapis cezaları bulunan 2 kişi yakalandı.
İşlemleri tamamlanan 3 şüpheli, cezaevine sevk edildi.
