Isparta'nın 6 ilçesinde eğitime kar engeli (Isparta Haberleri)

Isparta'nın 6 ilçesinde yoğun kar nedeniyle öğleden sonra yüz yüze eğitim yapılmayacak.

Haberler - Isparta Haberleri Anadolu Ajansı 18.01.2022 - 14:36

Isparta'nın 6 ilçesinde eğitime kar engeli

Haberleri - Anadolu Ajansı, Gelendost, Şarkikaraağaç, Senirkent, Yalvaç, Uluborlu ve Atabey'de öğleden sonra yüz yüze eğitime ara verildi.

Eğitime uzaktan devam edileceği belirtildi.


Kent merkezinde sabah başlayan kar ise etkisini yitirdi.

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