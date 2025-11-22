Kereste fabrikası küle döndü
22.11.2025 11:33
İHA
Isparta'da kereste fabrikasından alevler yükseldi. Fabrika küle döndü.
Isparta'da Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan kereste fabrikasında yangın çıktı. Olayı gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Gece yarısı başlayan yangın itfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucunda sabaha karşı söndürüldü. Olayda yaralanan ya da etkilenen bulunmazken, fabrika kullanılamaz hale geldi.
