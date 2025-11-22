Kereste fabrikası küle döndü

Bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Gece yarısı başlayan yangın itfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucunda sabaha karşı söndürüldü. Olayda yaralanan ya da etkilenen bulunmazken, fabrika kullanılamaz hale geldi.

