Kontrolden çıkan TIR tarlaya savruldu

Sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak önce bariyerlere, ardından yol kenarında bulunan elektrik direğine çarptı. TIR tarlaya savrulurken, sürücü H.Y. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, ambulansla Isparta Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Sürücü H.Y.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alırken, TIR vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılarak yol trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.