Tartıştığı kuzenini silahla vurup intihar etti
19.04.2026 13:53
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
Isparta'da bir kişi, tartıştığı kuzenini tabancayla vurup yaraladıktan sonra aynı silahla intihar etti.
Isparta'da Anadolu Mahallesi 4203 Sokak’taki bir evde gece saatlerinde Süleyman Emre Elma (32), henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı kuzeni D.Ç.’ye tabancayla ateş etti.
Elma, ardından aynı silahla hayatına son verdi. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
D.Ç., sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırıldı. D.Ç.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Süleyman Emre Elma’nın cenazesi Isparta Şehir Hastanesi morgundaki otopsi işlemlerinin ardından bugün yakınları tarafından teslim alınıp, Koçtepe Mezarlığı’nda toprağa verildi.
