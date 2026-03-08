Isparta'da bir haftada 43 aranan şahıs yakalandı
08.03.2026 22:47
Son Güncelleme: 08.03.2026 22:51
Isparta'da son bir haftada 43 aranan şahıs yakalandı. Toplamda 25 bin 179 şahıs sorgulandı.
Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il genelinde polis sorumluluk bölgelerinde son bir haftada kapsamlı denetimler gerçekleştirildi.
Yapılan uygulamalarda toplam 25 bin 179 şahıs sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranması bulunan 43 kişi yakalandı.
Ayrıca ekipler tarafından gerçekleştirilen trafik denetimlerinde ise 14 bin 820 araç kontrol edildi. Denetimlerde kusuru tespit edilen araç sürücülerine ilgili mevzuat kapsamında idari işlem uygulandı.