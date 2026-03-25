Bir yunus balığı, ada sahillerinde ölü bulundu
25.03.2026 12:48
Bugün sabah saatlerinde bir yunus balığı, Kınalıada sahilinde kıyıya vurdu.
Ada sahillerinde bir yunus kıyıya vurmuş vaziyette bulundu.
Bugün sabah saatlerinde bir yunus balığı, Kınalıada sahilinde kıyıya vurdu.
Sahil şeridinde hareketsiz olarak kıyıya vuran yunus balığını gören vatandaşlar, durumu ilgili birimlere bildirdi.
Olay yerine sevk edilen ekiplerin yaptığı ilk incelemede yunus balığının öldüğü belirlendi. Kıyıya vuran yunus, bölgeden kaldırıldı.
