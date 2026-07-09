19 yaşındaki genç bıçaklı kavgada öldü

Arnavutköy'de 4 arkadaş arasında çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan Ahmet Keleş (19), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kavganın ardından gözaltına alınan şüphelilerden Keleş'i bıçakladığı tespit edilen F.K. tutuklanırken diğer iki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Atatürk Mahallesi’nde meydana gelen olayda, iddiaya göre Ahmet Keleş ile arkadaşları K.D., F.K. ve E.B. arasında tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine F.K, yanında getirdiği bıçakla Keleş'i yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak Arnavutköy Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Ahmet Keleş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından başlattıkları çalışma sonucunda şüpheliler K.D., F.K. ve E.B.'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, olayda bıçak kullandığı belirlenen F.K., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diğer şüpheliler K.D. ve E.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın devam ettiği bildirildi.