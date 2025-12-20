Ev sahibini bantlayıp altınları çalan hırsızlar yakalandı

İstanbul'da motorlu kurye kılığına giren iki hırsız yabancı uyruklu ailenin kapısını çaldı. Kapının açılmasıyla içeri giren hırsızlar silah doğrulttukları ev ahalisini ellerini ve ağızlarını bantladı. Ev sahibi ve hırsızlar arasında yanan gerginlikte aileden M.B ve R.H. darp edildi. Evde bulunan 2 altın bilezik, 4 altın yüzük, 50 euro ve bir miktar Türk lirasını çaldılar. Daha sonra evden çıkan şüpheliler, ev sahibinin oğlu M.M. ile karşılaştı. Çıkan kavgada kaçmaya çalışan şüpheliler, M.M.'yi 'ayağına sıkarız' diyerek tehdit etti. Şüpheliler, plakasız motosiklete binerek olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri güvenlik kamerası görüntülerinde yaptığı inceleme sonucunda şüphelilerin kimliğini tespit etti. Şüpheliler A.H. (39) ve A.G. (22) gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız 9 mm tabanca, 1 adet susturucu, 21 adet mermi ile olay sırasında başlarında bulunan 2 motosiklet kaskı ele geçirildi.

Şüpheliler çalıştıkları iş yerinde de hırsızlık yapmak için hazırlık yaptıkları tespit edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.